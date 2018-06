Presente em estádio, Blatter diz que Brasil precisa jogar com mais velocidade

Presente no estádio de São Petersburgo nesta sexta-feira, o ex-presidente da Fifa, Joseph Blatter, ensaiou uma análise sobre o jogo entre Brasil e Costa Rica, pelo Grupo E da Copa do Mundo. A seleção brasileira venceu o rival por 2 a 0 e agora só precisa de um empate na rodada final para assegurar a vaga nas oitavas de final.

"O Brasil poderia jogar melhor se iniciasse ataques de forma mais rápida", disse o ex cartola suspenso do futebol. "Eles tomam muito tempo para levar o jogo para a frente", afirmou Blatter à reportagem do Estado. "O futebol moderno é mais rápido, como o Liverpool", sugeriu.

Blatter esteve em duas partidas durante esta Copa do Mundo, desafiando a tentativa da Fifa de o afastar dos grandes eventos esportivos. Em 2015, depois de mais de vinte anos no poder, ele foi obrigado a renunciar diante do escândalo de corrupção no futebol.

Mas o suíço foi convidado pelo presidente Vladimir Putin para a Copa do Mundo, deixando a nova direção da Fifa profundamente irritada.