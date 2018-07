Próxima adversária do Brasil, Bélgica ganha folga após classificação suada

A Bélgica garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo com uma suada vitória sobre o Japão, na última segunda-feira, por 3 a 2. A vitória em Rostov foi selada somente no último lance da partida. E após sofrer ao longo dos 90 minutos, o técnico Roberto Martínez decidiu dar folga para seus comandados.

O treino regenerativo que estava marcado para esta terça-feira foi cancelado pelo treinador espanhol. Afinal, os jogadores chegaram em seus quartos na concentração apenas por volta das 4 horas da manhã (horário local). Por isso, foram liberados de suas tarefas e só têm marcado um jantar em conjunto à noite.

Na segunda, o favoritismo belga foi colocado em jogo quando o Japão abriu 2 a 0 no placar nos primeiros minutos do segundo tempo. Pelo alto, Vertonghen, meio sem querer, e Fellaini empataram. E nos acréscimos, um rápido contra-ataque pela direita terminou com o gol de Chadli.

Agora, a Bélgica terá a difícil tarefa de encarar a seleção brasileira, em confronto marcado para as 15 horas (de Brasília) desta sexta-feira, em Kazan. A equipe de Tite também garantiu a classificação na segunda, ao derrotar o México por 2 a 0, com gols de Neymar e Roberto Firmino.