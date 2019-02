PSG x Nimes: onde assistir ao vivo a partida na TV pelo Francês

Líder com sobras do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain entra em campo neste sábado, para enfrentar o Nimes, às 13h (de Brasília), no Parc des Princes, pela 26ª rodada da competição e com a expectativa da equipe de Paris somar mais três pontos e caminhar, sem sustos, rumo ao título do Francês.

Onde assistir PSG x Nimes?

PSG x Nimes terá a transmissão do canal online DAZN. Ainda em êxtase após a vitória sobre o Manchester United, pela Liga dos Campeões, o time comandado por Thomas Tuchel vem de goleada no Francês. Na última rodada, atropelou o Montpellier por 5 a 1 e mesmo sem Neymar e Cavani, ambos machucados, a equipe de Paris nada de braçadas rumo ao título nacional.

O PSG inicia a rodada com 65 pontos, 15 a mais que o Lille, segundo colocado na tabela. Já o Nîmes está apenas na 10ª colocação, com 36, e vem de três rodadas sem derrotas. No último jogo, derrotou o Dijon por 2 a 0.