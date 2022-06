Torcedores do Boca Juniors são detidos por gesto racista e saudação nazista em jogo com Corinthians

Mais um caso de racismo foi registrado nesta terça-feira na Copa Libertadores. Um torcedor do Boca Juniors foi detido na Neo Química Arena após imitar um macaco em direção ao espaço reservado aos corintianos para o jogo de ida das oitavas de final da competição continental. Mais tarde, outro torcedor da equipe argentina fez uma saudação nazista e também foi preso.

Os rapazes não tiveram a identidade revelada, mas é possível ver pelas imagens que ambos estão no meio da torcida do Boca Juniors e fazem os gestos racista e nazista em direção ao espaço onde fica a torcida do Corinthians.

As câmeras de segurança do estádio do Corinthians facilitaram a identificação dos casos e dos torcedores. A Polícia Militar foi acionada e deteve ambos ainda na Neo Química Arena. Assista aos vídeos:

Mais um caso de racismo na Libertadores. Um torcedor do Boca Juniors foi detido na Neo Química Arena durante o jogo com o Corinthians pic.twitter.com/wMPKXP3PQP — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) June 29, 2022

Torcedor do Boca Juniors é flagrado fazendo gesto nazista. O mesmo foi detido logo em seguida. pic.twitter.com/Kkp9sDL7Ob — Meio Campo FC ⚽ (@MeioCampoFC) June 29, 2022

Mais cedo, o ônibus do Boca Juniors foi alvo de uma pedrada enquanto se dirigia para a Neo Química Arena. Uma janela foi quebrada, mas ninguém ficou ferido, de acordo com relato do clube argentino.

Nos outros dois jogos entre Corinthians e Boca Juniors ao longo desta edição da Copa Libertadores, casos de racismo também foram flagrados. Na Neo Química Arena, um torcedor xeneize foi preso e liberado horas depois com o pagamento de fiança. Na Bombonera, novamente um torcedor imitou um macaco. Pelos dois casos, o clube argentino foi multado pela Conmebol.