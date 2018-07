Rafael Marques celebra volta ao Cruzeiro e tenta conquistar espaço

A partida contra o Atlético Goianiense, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, antecede o confronto mais importante do Cruzeiro em 2017, a finalíssima da Copa do Brasil, diante do Flamengo, na próxima quarta-feira. O confronto, porém, tem seu peso para o atacante Rafael Marques, recuperado de uma cirurgia de hérnia.

Ele deverá ser titular no setor ofensivo e sabe que o confronto é importante na busca pelo espaço no Cruzeiro. Trocado em maio com o Palmeiras por Mayke, ele só disputou 11 jogos até agora pelo clube, sendo titular em apenas quatro oportunidades.

"Voltar a jogar é muito bom, principalmente por não estar sentindo nenhuma dor. Foi uma cirurgia simples, com recuperação rápida. Com um mês já trabalhava fisicamente e com mais um mês treinando com bola. Agora vamos ver se for escalado no domingo", declarou.

Sem jogar desde 23 de julho, Rafael Marques admite que não deve suportar os 90 minutos em Goiânia. "Não sei se aguento 90 minutos. Isso só vou saber jogando. O importante é que estou preparado para entrar. Espero corresponder à altura aos que confiaram em mim e me contrataram", completou.

O Atlético-GO é o lanterna do Brasileirão, mas Rafael Marques prevê um duelo complicado, lembrando que no primeiro turno, no Mineirão, o seu time só conquistou a vitória por 2 a 0 no segundo tempo, quando a equipe marcou os seus gols.

"O jogo com o Atlético-GO aqui já foi bem difícil, só conseguimos fazer os gols no segundo tempo. O time deles vem crescendo, pontuando, chegando mais perto daqueles times que estão fora da zona de rebaixamento. Então, temos de estar preparados", disse.