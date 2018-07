Real Madrid confirma que Vinicius Junior será apresentado nesta sexta

O Real Madrid confirmou, através de comunicado oficial divulgado nesta quinta-feira, que a apresentação de Vinicius Junior vai ocorrer nesta sexta-feira, às 7h30 (horário de Brasília). O jogador vai vestir a camisa do clube no salão de honra do estádio Santiago Bernabéu, conceder entrevista coletiva e bater bola no gramado.

+ Apresentado no Real Madrid, Odriozola exalta Lopetegui e mira briga com Carvajal

+ Lopetegui promete Real Madrid com time competitivo e com 'ideias claras'

Sob as ordens do técnico Julen Lopetegui, também recém-contratado, Vinicius Junior já participa de atividades com os seus novos companheiros. O elenco vem realizando treinamentos de pré-temporada na Ciudad Real Madrid, complexo esportivo que o clube mantém na cidade de Valdebebas, na região metropolitana de Madri.

Antes do início das competições que o Real Madrid vai disputar na Europa e na Espanha, o clube vai viajar aos Estados Unidos, ainda em julho, para disputar a International Champions Cup. Os adversários no torneio amistoso, que vai durar até o começo de agosto, serão Manchester United, Juventus e Roma.

Na próxima temporada, o primeiro jogo oficial do Real Madrid, atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, será contra o Atlético de Madrid, que venceu a última edição da Liga Europa. O duelo válido pela Supercopa da Europa, em partida única, será em 15 de agosto, no estádio A. Le Coq Arena, localizado em Tallinn, capital da Estônia.

Vinicius Junior foi contratado pelo Real Madrid em maio de 2017, quando ainda tinha 16 anos, por 45 milhões de euros (cerca de R$ 164 milhões na cotação da época), junto ao Flamengo. O clube espanhol precisou esperar o atacante completar 18 anos, o que aconteceu na última quinta-feira, para poder contar com o futebol dele.