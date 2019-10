Real Madrid x Granada: onde ver o vivo ao jogo pelo Espanhol

Um confronto que até pouco tempo seria considerado desigual, atualmente ganha ares de confronto direto pela liderança. Real Madrid e Granada jogam neste sábado, às 11h (horário de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Espanhol. É possível assistir Real Madrid x Granada pelo canal ESPN Brasil. O Estado vai fazer tempo real da partida.

O Real Madrid lidera o Campeonato Espanhol com 15 pontos, apenas um a mais que o Granada, que aparece logo abaixo. O Atlético de Madrid, também com 14, Sevilla e Barcelona, com 13, completam a lista dos cinco primeiros colocados. Conheça um pouco mais sobre o Granada, time sensação do futebol espanhol.

Últimos jogos do Real Madrid

1/10 Real Madrid 2 x 2 Club Brugge-BEL (Liga dos Campeões)

28/9 Atlético de Madrid x Real Madrid (Espanhol)

25/9 Real Madrid 2 x 0 Osasuna (Espanhol)

22/9 Sevilla 0 x 1 Real Madrid (Espanhol)

18/9 PSG 3 x 0 Real Madrid (Liga dos Campeões)

Últimos jogos do Granada (todos pelo Espanhol)

28/9 Granada 1 x 0 Leganés

24/9 Valladolid 1 x 1 Granada

21/9 Granada 2 x 1 Barcelona

15/9 Celta de Vigo 0 x 2 Granada

1/9 Espanyol 0 x 3 Granada