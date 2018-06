Recuperado, James Rodríguez volta aos treinos na Colômbia

O técnico José Pékerman voltou a contar com o meia James Rodríguez no treino desta quinta-feira da Colômbia, preparatório para a Copa do Mundo da Rússia. O jogador do Bayern de Munique havia ficado de fora da atividade de quarta, mas foi normalmente aproveitado no trabalho realizado pela equipe em Milão, na Itália.

James deu um susto nos torcedores colombianos ao se ausentar da atividade de quarta, quando a seleção encarou o time sub-20 do Genoa em jogo-treino. A federação do país rapidamente se manifestou e explicou que o desfalque aconteceu por um quadro febril apresentado pelo atleta, que se recuperou e trabalhou normalmente nesta quinta.

Recentemente, o zagueiro Cristian Zapata e o volante Abel Aguilar também se recuperaram de problemas físicos e retornaram aos trabalhos com a seleção. Eles ficaram de fora do empate da Colômbia por 0 a 0 diante do Egito, em amistoso realizado sexta passada, em Bérgamo.

A seleção colombiana encerrou a preparação com dois empates nos últimos dois amistosos. A equipe está no Grupo H da Copa do Mundo, ao lado de Polônia, Senegal e Japão, adversário da estreia no dia 19 de junho, em Saransk.