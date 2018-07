Renato esconde escalação em treino do Grêmio sem Luan e Barrios

O técnico Renato Gaúcho comandou nesta quarta-feira um treino diferente no Grêmio. Às vésperas do duelo com o Fluminense, domingo, na Arena, pelo Campeonato Brasileiro, ele dividiu o grupo em partes e liderou atividades específicas para cada uma delas, sem dar pistas da equipe que entrará em campo no fim de semana.

Renato chegou a fechar o início da atividade à imprensa. Quando os portões foram abertos, os jogadores participavam de uma roda de bobinho. Depois, o preparador físico Rogério Dias orientou o elenco em um trabalho de alongamento e aquecimento.

A partir daí, o elenco foi dividido em três grupos, com jogadas aéreas trabalhadas por um, de bola parada por outro e de troca de passes pelo último. Só então, os jogadores foram novamente reunidos para uma atividade tática e técnica em campo reduzido.

Os atacantes Luan e Lucas Barrios permaneceram na academia e foram duas ausências bastante sentidas, mas não as únicas. O também atacante Fernandinho, o lateral Edílson e o volante Michel também ficaram na parte interna do CT e desfalcaram o treino.

Renato ainda não deu pistas da escalação que levará a campo para encarar o Fluminense. Com as semifinais da Libertadores na cabeça, o técnico pode repetir a opção utilizada em diversas rodadas e poupar alguns jogadores. Isto deverá ser definido nos próximos dias.