Renê Júnior e Pedro Henrique podem desfalcar o Corinthians contra o Cruzeiro

O Corinthians se reapresenta na tarde desta segunda-feira, após a derrota para o São Paulo, e o técnico Osmar Loss pode ter mais dois problemas para escalar o time, além das perdas de importantes jogadores. O zagueiro Pedro Henrique e o volante Renê Júnior serão reavaliados e correm o risco de não ter condições de encarar o Cruzeiro, na quarta-feira.

A situação mais preocupante é de Renê Júnior. Ele sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante o clássico e passará por exames para saber a gravidade do problema. Entretanto, após o jogo, o departamento médico do clube já falava até em possibilidade de procedimento cirúrgico.

Quanto a Pedro Henrique, ele reclamou de dores no músculo posterior da coxa esquerda e também precisou deixar a partida antes do término. Caso seja vetado, ele pode dar lugar para o jovem Léo Santos, que o substituiu no clássico.

O jogo com o Cruzeiro será o primeiro do Corinthians após o anúncio da saída do meia Rodriguinho. Sem ele, Loss precisará definir quem entra na equipe. O mais cotado é o retorno de Jadson, que ficou no banco de reservas nas últimas duas partidas.