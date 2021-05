Rodrigo Caio completa 100 jogos pelo Flamengo contra o Vélez: 'Feliz e honrado'

Além da celebração pela conquista de mais um título do Campeonato Carioca, o zagueiro Rodrigo Caio tem outro grande motivo para comemorar. Nesta quinta-feira, o camisa 3 atingirá a expressiva marca de 100 jogos com a camisa do Flamengo no duelo contra o Vélez Sarsfield, da Argentina, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Já classificado, o time rubro-negro precisa apenas de um empate para garantir a liderança do Grupo G.

"Me sinto muito feliz e honrado por representar esse clube gigantesco e ainda mais por poder atingir a marca de 100 jogos com o manto. Desde o meu primeiro dia aqui, me senti em casa e sempre senti uma energia surreal, que, como já falei em outras oportunidades, me fez ter certeza de que escreveria uma linda história no clube. E não foi diferente. Nesse período, foram muitas conquistas e momentos maravilhosos, que vivi de forma intensa e sempre com o desejo de conquistar mais e mais", vibrou.

Rodrigo Caio chegou ao Flamengo no início de 2019 e, rapidamente, se transformou em um dos principais jogadores da equipe. Desde então disputou 99 partidas, marcou cinco gols e entrou para a história do clube ganhando nada menos do que nove títulos oficiais: Campeonato Carioca (2019, 2020 e 2021), Campeonato Brasileiro (2019 e 2020), Supercopa do Brasil (2020 e 2021), Copa Libertadores (2019) e Recopa Sul-Americana (2020).

Somente na atual temporada, o camisa 3 já levantou duas taças, incluindo a da Supercopa do Brasil, quando bateu o pênalti decisivo da disputa contra o Palmeiras, e a mais recente delas, a do Campeonato Carioca, no último fim de semana, após superar na decisão, mais uma vez, o arquirrival Fluminense.

"Esse começo de temporada tem sido espetacular. Sem dúvidas, a gente almeja muito mais. Depois da conquista do Carioca, que, pra mim, é um título bem importante, temos um jogo importantíssimo na Libertadores. Precisamos entrar com foco para assegurarmos a primeira colocação do grupo. E estamos nos preparando para isso", afirmou Rodrigo Caio.

Uma conquista que tem um grande significado para mim, e o que mais me motiva e orgulha, é que saio ainda mais forte das adversidades. Obrigado meu Deus por me capacitar todos dias e me dar a oportunidade de fazer o que mais amo. Vamos por mais ❤️ #issoaquiéflamengo pic.twitter.com/1QyRHpk7OW — Rodrigo Caio (@RCaio03) May 23, 2021

Mostrando muita segurança e qualidade na marcação e no passe, Rodrigo Caio foi titular em 97 dos 99 jogos que disputou pelo Flamengo. Com o camisa 3 em campo, o time rubro-negro foi derrotado apenas 13 vezes, nenhuma nesta temporada. Foram 65 vitórias e ainda 21 empates. Além disso, em 34 desses duelos ele ajudou o time a sair de campo sem ser vazado.

Números que ajudam a explicar o carinho da torcida com o defensor e as convocações recentes para a seleção brasileira. A última delas, no ano passado, para as primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, quando atuou na vitória de 4 a 2 sobre o Peru, em Lima.