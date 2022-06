Rony pede pés no chão ao Palmeiras em novo duelo com São Paulo: 'Jogo diferente'

O Palmeiras foi o único time a ganhar do São Paulo no Morumbi em 2022. Com dois gols nos minutos finais, virou o clássico válido pelo Brasileirão na segunda-feira, para 2 a 1. As equipes se reencontram nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil, e Rony prega pés no chão.

Com a experiência de já ter anotado contra o São Paulo no Morumbi em duas oportunidades, o atacante evita clima de euforia no Palmeiras e ressalta que cada jogos tem uma história e não há motivos para se espelhar no clássico passado.

"É uma nova competição, diferente do Brasileiro, mas o espírito é o mesmo. Estamos com os pés no chão, até porque se trata de um grande clássico. Temos de entrar com a mesma pegada que as coisas vão acontecer naturalmente", enfatiza Rony.

Abel Ferreira, ainda se recuperando da covid-19, comandou o treino à distância na Academia de Futebol. E contou com reforços nas atividades. Os laterais Marcos Rocha e Jorge, além do meia Raphael Veiga, trabalharam normalmente. O meia, contudo, ficou com colete diferenciado, atuando como curinga. O treinador não deu pistas da escalação, mas deve mexer para tentar confundir o São Paulo.

"Acredito que cada jogo tem uma estratégia diferente. Na Copa do Brasil, serão dois jogos, e a classificação será decidida no detalhe. Vamos muito concentrados porque sabemos que não podemos errar", observa Rony.

Invicto há 19 jogos, o Palmeiras quer somar um bom resultado no compromisso desta quinta-feira na casa são-paulina, às 20 horas, para atuar com mais tranquilidade na decisão do Allianz Parque.