Saint-Etienne x PSG: onde assistir ao jogo do Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain visita o Saint-Étienne neste domingo pela 17ª rodada do Campeonato Francês. A partida será realizada às 17h (horário de Brasília), no estádio Geoffroy Guichard, em Saint-Étienne. O jogo não terá transmissão na TV. Será possível assistir apenas online.

Onde assistir ao jogo do PSG

O canal de streaming DAZN vai transmitir o jogo do PSG para todo o Brasil. Outra opção é acompanhar a transmissão, em tempo real, do Estado.

O time de Neymar e Mbappé, dentre outros astros, é o líder da competição com 39 pontos. O clube ainda tem um jogo a menos do que os demais concorrentes, pois a partida contra o Monaco foi adiada. A equipe defende uma série de sete compromissos sem derrota na temporada e vem de um resultado muito positivo no meio de semana, quando goleou o Galatasaray por 5 a 0, pela Liga dos Campeões. Na última rodada do Francês, o PSG fez 3 a 1 no Montpellier fora de casa.

O Saint-Étienne começou a rodada na oitava posição. O time vem de duas derrotas nas últimas partidas, uma pela Liga Europa e outra pelo Campeonato Francês. Pela competição continental, a equipe perdeu para o Wolfsburg, por 1 a 0, enquanto que pelo Nacional, a última rodada foi com um revés por 3 a 1 diante do Reims, como visitante.