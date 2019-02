Santos x River Plate: como assistir ao vivo a partida pela Sul-Americana

Em situação bem confortável no Campeonato Paulista, o Santos deixa de lado o estadual e volta a campo para enfrentar o River Plate nesta terça-feira, às 19h15 (horário de Brasília), no Pacaembu, pelo jogo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana. No primeiro jogo, a partida acabou em River Plate 0 x 0 Santos.

Onde assistir Santos x River Plate?

Santos x River Plate terá transmissão do canal online DAZN e acompanhamento em tempo real do Estado. O time comandado por Jorge Sampaoli precisa de uma vitória simples para seguir adiante. Se o jogo acabar empatado sem gols, a decisão vai para os pênaltis e se a igualdade for com gols (1 a 1 ou 2 a 2), quem avança é o time uruguaio, por ter marcado gol fora de casa e o clube brasileiro não.

O Santos vem de um empate por 0 a 0 com o Palmeiras, no Campeonato Paulista, resultado que deixou a equipe em situação bem confortável no estadual. O time é líder do Grupo A, com 19 pontos e a boa campanha fez com que Sampaoli poupasse alguns jogadores contra o Palmeiras, justamente para ele estarem 100% diante do River Plate.

O time uruguaio ainda está em ritmo de pré-temporada. Será apenas o quarto jogo da equipe na temporada. Além da partida com o Santos, o River empatou com o Montevideu Wanderers (1 a 1) e derrotou o Racing (4 a 1) ambos pelo Campeonato Uruguaio.