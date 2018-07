São Paulo pode perder Cueva por até quatro jogos na reta final do Brasileirão

O meia Cueva pode desfalcar o São Paulo em até quatro partidas da reta final do Campeonato Brasileiro por causa da classificação da seleção peruana para a repescagem das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Na última terça-feira, o time do Peru empatou com a Colômbia por 1 a 1 e terminou o classificatório sul-americano na quinta posição, e agora decidirá sua vaga na Rússia contra a Nova Zelândia, em duas partidas agendadas para os dias 6 e 14 de novembro.

Com isso, Cueva pode perder os duelos do São Paulo contra Atlético-GO (5 de novembro, pela 32ª rodada), Chapecoense (dia 9, pela 33ª), Vasco (dia 12, pela 34ª) e Grêmio (dia 15, pela 35ª). A sequência será decisiva para a reta final do time paulista que, no momento, continua lutando contra o rebaixamento.

A ausência do peruano deve intensificar a busca por espaço no time de Dorival Junior. Para o jogo desta quarta, em Belo Horizonte, contra o Atlético-MG, Jonatan Gomez foi o escolhido para a vaga de Cueva. Porém, Jucilei, Thomaz, Shaylon e Maicosuel aparecem como opções para o treinador são-paulino.

FLAMENGO TAMBÉM TERÁ PROBLEMAS

Pelo mesmo motivo, o Flamengo também deve perder Trauco e Paolo Guerrero na mesma sequência de rodadas do Campeonato Brasileiro. O time carioca enfrentará o Grêmio (5 de novembro), Cruzeiro (8), Palmeiras (12) e Coritiba (15) no período em que não deve contar com a dupla peruana.