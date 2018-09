São Paulo torce para Bruno Peres se recuperar a tempo do clássico

O São Paulo terá uma semana livre até seu próximo jogo, domingo que vem, diante do Santos, na Vila Belmiro. Tempo que a comissão técnica espera ser o suficiente para a recuperação do lateral-direito Bruno Peres, que sofreu um estiramento muscular durante o jogo contra o Fluminense, no último dia 2, e desfalcou a equipe nas duas apresentações seguintes, diante de Atlético-MG e Bahia.

Se o titular da posição não reunir condições de voltar, então Diego Aguirre precisará recorrer a alguma improvisação. Isso porque o reserva imediato, Régis, recebeu o terceiro cartão amarelo durante a vitória de sábado, sobre o Bahia, e terá de cumprir suspensão automática na Vila Belmiro.

"Tenho esperanças de que possam voltar tanto o Bruno Peres quanto o Everton. Na terça, quarta, teremos uma posição mais certa", explicou o treinador são-paulino, citando também o atacante, que avançou nos últimos dias na recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda e já até correu no campo do CT da Barra Funda.

Caso os dois laterais estejam fora, Aguirre dificilmente poderá contar até com quem já desempenhou essa função diversas vezes, Araruna, outro entregue ao departamento médico (está com tendinite no calcanhar). Assim, o técnico precisaria recorrer a um de seus volantes (Hudson, que foi deslocado para a lateral no segundo tempo do jogo contra o Bahia, ou Liziero) ou, quem sabe, a um dos zagueiros, já que Arboleda, desfalque nas duas últimas partidas porque estava com a seleção equatoriana, voltará a ser opção.

De folga domingo e segunda, o São Paulo se reapresenta no CT na terça à tarde, quando inicia os preparativos para o clássico com o Santos. Líder do Brasileiro com 49 pontos, o time terá de secar o Internacional, que enfrenta às 16h deste domingo o rival Grêmio, no Beira-Rio. Se não vencer o jogo, os paulistas garantirão a primeira colocação da tabela novamente.