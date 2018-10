São Paulo x Palmeiras: horário, onde assistir e o que está em jogo

São Paulo x Palmeiras se enfrentam neste sábado, às 18h, no Morumbi, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além da rivalidade histórica e de um tabu de 16 anos sem vitória alviverde na casa tricolor, o duelo é importante porque envolve dois candidatos diretos ao título.

Na TV, a partida será transmitida apenas por Pay-Per-View, já que, devido às eleições, a Rede Globo optou por não passar nenhum confronto da rodada no sábado. Pelo Estado, você acompanhar o lance a lance do Choque-Rei neste link. No duelo do primeiro turno, deu Palmeiras: 3 a 1, no Allianz Parque.

Líder do Brasileirão durante oito rodadas, o time de Diego Aguirre acabou superado pelo de Felipão justamente na última. Hoje, apenas um ponto separa palmeirenses de são-paulinos (53 a 52) na tabela, o que só reforça o caráter decisivo do confronto.

Em momento de oscilação, os aniftriões vêm de três empates consecutivos, contra Botafogo (2 a 2), América-MG (1 a 1) e Santos (0 a 0). Fazem campanha apenas mediana no returno, com duas vitórias, cinco empates e uma derrota. Por outro lado, os visitantes só crescem no Campeonato Nacional. De oito confrontos, venceram seis e empataram dois, o que lhes confere o melhor desempenho até aqui desta segunda parte do torneio.

Veja as prováveis escalações para o duelo deste sábado:

SÃO PAULO: Sidão; Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins (Bruno Alves) e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nenê; Rojas, Diego Souza e Everton. Técnico: Diego Aguirre.

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Luan, Gómez e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique (Thiago Santos) e Lucas Lima (Moisés); Willian (Hyoran), Dudu e Borja. Técnico: Felipão.