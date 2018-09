Satisfeito com empate, técnico do Inter diz que 'pontuar é importante'

Apesar do Internacional não ter acabado com o tabu de vencer em Itaquera, o técnico Odair Hellmann se mostrou satisfeito com o empate por 1 a 1, fora de casa, diante do Corinthians, neste domingo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. No estádio da equipe paulista, o time gaúcho soma três derrotas e dois empates.

Na entrevista coletiva ao fim da partida, o técnico colorado avaliou o resultado positivo no contexto geral do segundo turno do Brasileirão e destacou que o time teve mais posse bola.

"Nós viemos para buscar os três pontos, a vitória, como temos feito fora de casa. Mas quando você não consegue o primeiro objetivo, pontuar é importante na somatória e esse ponto é muito importante nesse sentido. Foi um bom jogo, demos poucas oportunidades para o Corinthians", avaliou o técnico.

Questionado sobre o gol de Leandro Damião em posição de impedimento, Odair evitou entrar em polêmica em relação a arbitragem e alegou que ainda não tinha "assistido ao lance". "Não vi o lance do gol ainda. Se realmente aconteceu o impedimento, o Corinthians tem direito de reclamar e ficar chateado, como fiz no jogo passado. Mas, se formos contabilizar mesmo, nós temos muito mais erros contra do que a nosso favor", enfatizou.

Pela próxima rodada, o Internacional vai receber o Vitória no domingo que vem, dia 30, às 16 horas, no Beira-Rio.