Schalke x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Alemão

Schalke e Bayern de Munique se enfrentam sábado, às 10h30 (horário de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Alemão. O jogo será na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen.

Schalke x Bayern de Munique terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports e o Estado vai fazer tempo real da partida.

LEIA TAMBÉM > Tabela do Campeonato Alemão

O Bayern não terá o seu novo reforço Philippe Coutinho como titular e, após o empate por 2 a 2 com o Hertha Berlim na primeira rodada, jogará sem margem de erro diante do Schalke. "Ainda não está no nível físico necessário para jogar 90 minutos. Ele mesmo nos disse e é nossa impressão", disse o técnico Nico Kovac.

Um dos desafios do Bayern é melhorar na defesa, já que sofreu quatro gols nos dois últimos jogos diante de equipes de elite (contando com a derrota de 2 a 0 em Dortmund na Supercopa).

Coutinho foi recebido em Munique - e na Alemanha - como uma estrela, e sua estreia na Bundesliga é esperada com impaciência, no momento em que o Bayern já tem com dois pontos de desvantagem em relação a seus principais adversários, o Borussia Dortmund e o Leipzig, após seu empate em 2 a 2 com o Hertha Berlin.

Já o outro reforço do mês de agosto, o croata Ivan Perisic (Inter de Milão) está em plenas condições e deverá ser titular no sábado, afirmou seu treinador. "Ivan tem o mesmo nível de preparação que nós. Ele jogou várias partidas preparativas com a Inter", afirmou Kovac. "É uma opção (para o sábado), talvez já no início", acrescentou.