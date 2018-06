Seleção vai a campo pela primeira vez nesta quarta-feira

Após dois dias confinada em seu "centro de excelência" para avaliações físicas e médicas, a seleção brasileira fará na tarde desta quarta-feira sua primeira atividade em um dos gramados da Granja Comary, em Teresópolis (RJ). O treino será coordenado por Tite, que tem à disposição 20 dos 23 convocados para a Copa do Mundo. É possível, contudo, que nem todos os jogadores que estão na Granja participem.

Quem decidirá quem está pronto para ir a campo são os médicos e fisiologistas da seleção brasileira. Eles terminam na manhã desta quarta as avaliações nos jogadores. O lateral-direito Fagner se recupera de lesão muscular e deverá ficar mais uns dias afastado.

Na terça-feira à tarde, os atacantes Neymar e Gabriel Jesus, além do lateral Danilo, foram os primeiros a trabalhar com bola em um dos cinco campos que compõem o CT da seleção. A atividade não estava prevista na programação inicial da comissão técnica, mas aconteceu por orientação dos preparadores físicos da seleção.

"Para o Neymar, fizemos um trabalho de propriocepção, pois ele está em processo de evolução com a bola. É o quarto trabalho dele após a liberação médica. Ele participou de um joguinho dois contra dois. Damos uma aumentada na intensidade das finalizações, mas sem goleiro para não exigir muito esforço. Temos que avaliá-lo no dia a dia, antes e pós-treino para saber como ele se sente, para não ter nenhum desconforto. Dando os estímulos e avaliando constantemente", explicou o preparador físico Ricardo Rosa. "No caso de Danilo e Gabriel, eles estão em final de temporada e com diminuição de carga de trabalho nas últimas semanas. Os dois trabalharam para manutenção física."

Na manhã desta quarta, funcionários da CBF davam os últimos retoques no gramado principal do CT, onde o elenco vai trabalhar na parte da tarde. Longe dali, um grupo de crianças foi ao alambrado que separa o CT de um clube da região e gritaram o nome de Neymar.