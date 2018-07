Sem Cavani, Uruguai perde referência na área e poder de finalização

O Uruguai deve ter um desfalque de extrema importância para enfrentar a França nesta sexta-feira, pelas quartas de final da Copa do Mundo. O atacante Edinson Cavani não deve ter condições de jogo, por causa de uma lesão na panturrilha esquerda e a seleção uruguaia vai perder sua principal referência na área.

O time comandado por Óscar Tabárez ainda conta com Suárez como possível candidato a herói, mas não deverá ter em campo seu artilheiro. Cavani marcou três gols neste Mundial, sendo um de pé esquerdo, um de pé direito e um de cabeça.

Cavani é o quarto jogador que mais chutou ao gol na Copa do Mundo, segundo dados do site da Fifa. O uruguaio, com 16 finalizações, está atrás apenas de Neymar (24), Cristiano Ronaldo (21) e Messi (17).

A lesão de Cavani aconteceu durante a vitória por 2 a 1 do Uruguai sobre Portugal, no sábado. Ele fez os dois gols da equipe e se machucou no segundo tempo. Confirmando seu veto, a tendência é que Cristhian Stuani que atua no Girona, assuma a vaga.