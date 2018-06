Técnico exalta defesa suíça e promete Sérvia 'agressiva' na sexta

Líder do Grupo E e embalada pela vitória na estreia diante da Costa Rica, a Sérvia encara a Suíça nesta sexta-feira, em Kaliningrado, pela segunda rodada da Copa do Mundo. Em caso de vitória, os sérvios já se garantem nas oitavas de final do torneio, com uma partida de antecipação, e por isso o técnico Mladen Krstajic prometeu uma equipe "agressiva".

"Nós não vamos desistir de nosso sistema e de nosso estilo de jogo. Eu garanto que os jogadores vão estar com seu melhor jogo e vão atuar com responsabilidade para dar tudo deles", comentou. "Eles vão ser agressivos e jogarão seu melhor jogo."

Ao longo da semana, porém, os próprios sérvios consideraram a Suíça favorita para a partida, principalmente por vir de empate com o Brasil. Krstajic elogiou seus jogadores, mas também reconheceu a qualidade do adversário, principalmente pela força na defesa.

"Nós reconhecemos sua fortaleza defensiva, mas também sabemos de seus pontos fracos", apontou Krstajic, que descreveu sua equipe como "um conjunto dos sonhos". "Vai ser um confronto feroz", resumiu.

Já classificada ou não, a seleção sérvia encerrará sua participação na primeira fase da Copa do Mundo diante do Brasil. O confronto está marcado para a próxima quarta-feira, em Moscou.