Técnico interino exalta herança de Sylvinho no comando do Corinthians

O primeiro jogo do Corinthians sem Sylvinho no banco de reservas acabou em vitória sobre o Ituano, por 3 a 2, fora de casa, no Paulistão. Para o interino Fernando Lázaro, o resultado pode ser atribuído ao trabalho que agora ex-treinador do time vinha fazendo nos últimos meses. Na sua avaliação, o triunfo é consequência da "herança" deixada pelo técnico.

"Herança, o processo deixou muitas coisas boas, uma organização de time", afirmou o interino, ao ser questionado sobre o trabalho do antecessor. "No jogo, muitos brincaram no vestiário, uma coisa muito insistida é esse cruzamento de pé contrário e saíram dois gols assim, foram situações que vinham sendo bastante trabalhadas e tivemos a felicidade de gerar os gols."

Leia Também Paulinho é decisivo, e Corinthians ganha de virada do Ituano fora de casa

Para Lázaro, o estilo de jogo do Corinthians deve seguir sendo influenciado pelo trabalho de Sylvinho até a chegada de um novo treinador. "Muitas coisas, da forma de trabalho, metodologia, muitos bons processos de dia a dia... Tudo isto fica, uma passagem muito bacana e importante do Sylvio, que deixa esta herança."

Apesar desta influência, o interino afirmou que a demissão de Sylvinho na noite de quarta-feira foi digerida rapidamente pelo elenco. "Os atletas externavam uma boa relação no período de trabalho de oito, nove meses, que gera uma relação importante. É lamentar, nas trocas quando acontecem no futebol, mas o futebol é dinâmico, você precisa olhar para frente, vem um jogo em poucos dias e precisa virar a chave e seguir. É o início de temporada, os atletas conseguiram assimilar rápido isso e seguir em frente."

Sem saber até quando vai seguir comandando o Corinthians, o interino disse não ter pretensão de ser efetivado no cargo. "Da minha parte não tenho pretensão nenhuma de deixar herança, estou à disposição para auxiliar no processo da possível chegada de um treinador, a passar informações."