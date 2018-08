Tréllez vira 'talismã' do São Paulo para avançar na Sul-Americana

O São Paulo não terá um de seus artilheiros esta noite, quando precisa vencer o Colón, às 21h45, em Santa Fé, para avançar às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Porém, mesmo sem Diego Souza, que nem viajou à Argentina, o clube aposta alto no colombiano Tréllez, autor de gols decisivos nas duas últimas partidas da equipe.

Para passar de fase, os brasileiros, derrotados no jogo de ida, no Morumbi, por 1 a 0, precisam pelo menos devolver o placar para levar a definição da vaga às penalidades. O empate classifica o Colón. Qualquer vitória são-paulina marcando dois gols, mesmo que seja por um de diferença (2 a 1, 3 a 2, etc.), coloca o time de Diego Aguirre na etapa seguinte do torneio continental. Ou seja, fazer gols esta noite será essencial. Tarefa que Tréllez tem cumprido bem ultimamente.

Na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo empatava em casa por 1 a 1 com o Vasco, resultado insuficiente para tomar do Flamengo a primeira colocação na tabela, até os 35 do segundo tempo. Foi quando Tréllez, que substituíra justamente Diego Souza minutos antes, subiu de cabeça para fazer o "gol da liderança". Já no duelo seguinte, o Sport ameaçava estragar a vitória por 2 a 1 dos paulistas em plena Ilha do Retiro. Lá foi o colombiano fazer outro gol importante que garantiu o placar favorável de 3 a 1.

"Quero jogar, estou treinando bem, esperando pela minha oportunidade, mas é uma decisão do treinador. Sei que o time que ele colocar vai fazer a tarefa que é trazer a classificação. Estou esperando. Seja como titular ou entrando no segundo tempo, vou procurar ajudar meu time da melhor maneira", disse o atacante, em entrevista exclusiva ao Estado.

Diante da notícia de que Diego Souza seria poupado desta partida, a presença de Tréllez no 11 inicial é praticamente certa. Algo pelo que ele vinha esperando nos últimos dias, afinal, é provável que o São Paulo encare em Santa Fé cenário parecido ao daquele segundo tempo contra o Vasco: adversário recuado e fechado, o que obrigará Aguirre a mandar seus homens apostarem no jogo aéreo, uma das especialidades do colombiano.

"Acho que o Colón vai esperar pelo que vamos apresentar. Não vai mudar muito do que fizeram aqui. Pela pressão da torcida, talvez saiam um pouco mais. Penso que para mim seria uma ótima oportunidade", analisou.

FICHA TÉCNICA

COLÓN: Burián; Gustavo Toledo, Erik Godoy, Guillermo Ortiz e Emmanuel Olivera; Matías Fritzler, Gonzalo Escobar, Leonardo Heredia e Marcelo Estigarribia; Alan Ruiz e Javier Correa. Técnico: Eduardo Dominguez.

SÃO PAULO: Jean; Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei (Liziero), Hudson e Nenê; Rojas, Everton e Tréllez. Técnico: Diego Aguirre.

Juiz: Mario Díaz de Vivar (PAR).

Local: Estádio General Estanislao Lopez, em Santa Fé (ARG).

Horário: 21h45.

Na TV: Fox Sports.