Van Persie deixa a Turquia e acerta retorno ao clube holandês Feyenoord

Depois de quase 14 anos atuando na Inglaterra e na Turquia, Robin Van Persie acertou sua volta ao Feyenoord, clube holandês que o revelou para o futebol. O time anunciou nesta sexta-feira o retorno do atacante, que assinará o contrato na próxima segunda-feira.

Van Persie chega de graça ao Feyenoord, já que rescindiu seu contrato com o Fenerbahçe. O clube da cidade holandesa de Roterdã já tinha um acordo verbal com o jogador, mas ainda não havia oficializado a contratação porque Van Persie precisava rescindir seu vínculo com o clube turco, onde estava desde 2015.

Para anunciar a volta de Van Persie, o Feyenoord publicou um vídeo em seu site oficial com um compilado de gols e lances do jogador em sua primeira passagem pelo clube holandês, entre 2001 e 2004.

Aos 34 anos, Van Persie ganhou destaque no futebol na Inglaterra, onde defendeu o Arsenal por oito temporadas, até trocar o time londrino pelo rival, o Manchester United. No total, conquistou um Campeonato Inglês, uma Copa da Inglaterra, e duas Supercopas da Inglaterra.

Conhecido pela sua canhota poderosa, o atacante também brilhou com a camisa da seleção holandesa. É o maior artilheiro da história da Holanda, com 50 gols em 102 jogos, e esteve em três Copas do Mundo (2006, 2010 e 2014).