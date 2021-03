Vasco anuncia a contratação do atacante Morato e chega a cinco reforços para 2021

O Vasco segue reforçando o seu elenco para a atual temporada. Neste domingo, a diretoria do clube carioca anunciou a contratação do seu quinto reforço para o ano, no qual disputa Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro. Por empréstimo junto ao Red Bull Bragantino, com quem tem vínculo até 19 de junho de 2022, Morato assinou contrato até o final de 2021.

Andrew Eric Feitosa, de 28 anos, é chamado de "Morato" como uma referência à cidade onde nasceu: Francisco Morato, na região metropolitana de São Paulo. Com passagem por Mogi Mirim, Boa e Cascavel, o atacante começou a se destacar no cenário nacional pelo Ituano, em 2016, com boas exibições na Série D do Brasileiro e no Estadual do ano seguinte.

Leia Também Em jogo com homenagem a Barbosa, Vasco fica no empate por 2 a 2 com o Madureira

Seu desempenho o levou ao São Paulo por empréstimo. Em 2018, Morato voltou a ser emprestado, dessa vez para o Sport. Retornou ao Ituano em 2019, fez boas apresentações no Campeonato Paulista e acabou despertando o interesse do Red Bull Bragantino, onde participou da campanha do acesso à Série A no mesmo ano e da classificação para a Copa Sul-Americana, em 2020.

O anúncio da contratação de Morato foi precedido de uma brincadeira da diretoria de comunicação do Vasco, que postou a música "Detalhes", de Roberto Carlos. A explicação é porque, enquanto o atleta tratava de um problema no púbis e se recuperava, a negociação ficou "por detalhes" até ser concretizada neste domingo.

Morato, que atua pelos lados do campo, teve outras possibilidades desde que foi liberado dos treinos pelo Red Bull Bragantino, mas, durante o processo de analisar propostas e sondagens, o Vasco foi quem mais o balançou. Em 2019, ano em que se destacou muito pelo time de Bragança Paulista (SP), marcou o gol que deu o título da Série B à equipe no empate por 1 a 1 com o Criciúma.

Na última sexta-feira, o Vasco apresentou o também ponta Léo Jabá, que é destro. Antes deles, chegaram o zagueiro Ernando, o lateral-esquerdo Zeca e o meia-atacante Marquinhos Gabriel.