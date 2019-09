Veja 5 motivos para acreditar na virada do Corinthians sobre o Del Valle

O Corinthians tem uma decisão nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Equador. O time comandado por Fábio Carille precisa superar a desconfiança e o placar bastante desfavorável do primeiro jogo para conseguir se classificar diante do Independiente Del Valle e conquistar a inédita vaga para a decisão da Copa Sul-Americana. A situação não é fácil, mas não está impossível.

Desde a manhã desta quarta-feira, circula nas redes sociais uma hashtag #NuncaFoiFácil, que se refere justamente ao tamanho da encrenca que o time terá na partida. Para se classificar, o Corinthians precisa vencer por três gols de diferença ou por dois gols, desde que faça a partir de três gols (1 x 3, 2 x 4, por exemplo). Se vencer por 2 a 0, a disputa será nos pênaltis. O Estado destaca cinco motivos para o torcedor acreditar na virada sobre os equatorianos.

FORÇA MÁXIMA

Fábio Carille não divulgou o time que vai jogar, mas terá praticamente força máxima. O lateral-esquerdo Danilo Avelar retorna após dores na coxa esquerda e o treinador poderá escalar uma formação bem mais forte e com opções no banco de reservas em relação ao primeiro confronto.

APOIO DA TORCIDA NO EQUADOR

O jogo é fora de casa, mas a Fiel Torcida estará presente no estádio Olímpico Atahualpa. Antes do embarque para Quito, eles fizeram uma grande festa no aeroporto, com faixas, bandeiras e cânticos. Os jogadores desceram do ônibus e foram agradecer o apoio.

SEM REFLEXO DA ALTITUDE

A comissão técnica decidiu chegar em Quito bem antes do habitual, para que os jogadores conseguissem se adaptar a altitude mais rapidamente. São 2.800 metros acima do nível do mar. É comum os atletas que não estão acostumados com o ar rarefeito sentirem os mais diversos problemas durante a partida.

EQUATORIANOS FREGUESES

O Corinthians tem excelente retrospecto contra rivais do Equador. Em 13 jogos, foram oito vitórias, quatro derrotas e um empate.

JÁ ACONTECEU!

O Corinthians já conseguiu vencer no Olímpico Atahualpa pelo placar que precisa nesta quarta-feira. Em 1996, o time alvinegro derrotou o Espoli por 3 a 1, em jogo pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O curioso é que a equipe começou perdendo a partida, mas virou, com gols de Cris, Edmundo e Garcia (contra).