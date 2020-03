Veja o que o Corinthians precisa para se classificar no Campeonato Paulista

O empate do Corinthians em 1 a 1 com o Ituano, domingo, somado à vitória do Guarani por 3 a 2 sobre a Ponte Preta, nesta segunda-feira, dificultou a classificação do time alvinegro para a próxima fase do Campeonato Paulista, que está paralisado por causa do novo coronavírus. A equipe comandada por Tiago Nunes depende de uma combinação de resultados para avançar. Nem mesmo o fato de vencer seus dois jogos restantes nesta fase é suficiente para garantir vaga.

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

O Corinthians não tem mais como alcançar a primeira colocação. Mesmo se ganhar seus dois jogos restantes e o Red Bull Bragantino perder, a equipe de Tiago Nunes chegaria aos 17 pontos, mas não teria como alcançar o Bragantino no número de vitórias (5 contra 4).

O Bragantino lidera o Grupo D com 17 pontos, seguido por Guarani (16), Corinthians (11) e Ferroviária (11). O Corinthians só tem chance de se classificar caso vença seus dois próximos confrontos, ainda sem data para acontecer. O elenco foi dispensado por causa da paralisação do torneio. Mesmo assim, precisará torcer por outros resultados. Vale lembrar que o Paulistão está paralisado por tempo indeterminado em razão da pandemia do novo coronavírus. Veja qual é a situação do Corinthians no Estadual:

Corinthians classifica sem contas se:

O Guarani perder os dois jogos e a Ferroviária não vencer suas duas partidas.

Disputa no saldo de gols se:

O Guarani somar um ponto e/ou a Ferroviária vencer os dois jogos. Os três clubes ficariam com 17 pontos e quatro vitórias e a disputa seria no saldo de gols. Atualmente, Guarani tem 6, Corinthians e Ferroviária aparecem com 2.

Corinthians eliminado se:

O Guarani somar mais de um ponto (dois empates ou uma vitória) ou o próprio Corinthians não conquistar dois resultados positivos.

Próximos jogos do Corinthians no Paulistão?

O time de Tiago Nunes enfrenta o Palmeiras, na Arena Corinthians, e depois o Oeste fora de casa.

Próximos jogos do Guarani

A equipe de Campinas visita o Botafogo, de Ribeirão Preto, e depois recebe o São Paulo em Campinas.

Próximos jogos da Ferroviária

O primeiro compromisso será contra o Ituano, em Itu, e depois recebe a Inter de Limeira, em Araraquara.