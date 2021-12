Veron pede compreensão dos torcedores do Palmeiras após expulsão: 'Sou burro ou vocês entendem?'

Gabriel Veron brilhou na vitória do Palmeiras, por 3 a 1, sobre o Cuiabá, nesta terça-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O jovem atacante fez um golaço já nos acréscimos e fechou o placar na Arena Pantanal. O problema é que, após o gol, o jogador tirou a camisa, levou o segundo cartão amarelo e acabou expulso de campo.

Com as férias dadas aos principais jogadores do elenco palmeirense depois da conquista do tri da Libertadores, os jovens terão a oportunidade de atuar e mostrar serviço nas últimas duas rodadas do Brasileirão. Suspenso, Veron não estará em campo diante do Athletico-PR, na próxima segunda-feira. Pelas redes, sociais o jogador, de forma bem humorada, lamentou a expulsão e pediu a compreensão dos torcedores.

"Eu esqueci que já tinha cartão amarelo. Sou burro ou vocês entendem?", perguntou o atacante de 19 anos. A maioria das respostas dos torcedores do Palmeiras foi positiva e gerou mais de 12 mil curtidas. Uma das mensagens mais frequentes é: "Você é tri da América, pode tudo."

Eu esqueciii que já tinha amarelo, sou burro ou vocês entendem? — Gabriel Veron (@gabrielveron00) December 1, 2021

Considerado principal estrela da atual geração de 'crias da Academia', Gabriel Veron não alcançou na equipe principal o mesmo êxito de companheiros como Danilo, Patrick de Paula, Wesley e Gabriel Menino. As frequentes lesões afastaram o jogador do mais alto nível e deixaram o atleta frequentemente no banco de reservas do Palmeiras.

No entanto, o atacante foi decisivo em um dos principais jogos da temporada. No jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores, diante do Atlético-MG, Veron foi sacado do banco de reservas pelo técnico Abel Ferreira e ingressou na partida com a missão de dar profundidade ao ataque do Palmeiras, que, naquele instante, perdia o confronto no Mineirão por 1 a 0. O jovem fez o que o treinador pediu, chegou à linha de fundo e deu assistência para Dudu balançar as redes, empatar o duelo e garantir a vaga do time alviverde na final da Libertadores.