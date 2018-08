Del Potro avança à final em Los Cabos contra Fognini e busca dobradinha no México

O tenista argentino Juan Martín Del Potro está perto de obter um feito pessoal muito importante para sua carreira. Na noite de sexta-feira (madrugada de sábado no Brasil), o atual número 4 do mundo avançou à final do ATP 250 de Los Cabos, disputado em quadras rápidas no México, ao bater o bósnio Damir Dzumhur por 6/3 e 7/6 (8/6) e busca assim a dobradinha de títulos em solo mexicano na temporada. Jogará neste sábado contra o italiano Fabio Fognini.

No ano passado, o norte-americano Sam Querrey conseguiu o feito e desta vez é Juan Martín Del Potro que o persegue, já que em março foi o campeão do ATP 500 de Acapulco, também disputado em quadras rápidas. De olho no ranking, o argentino quer o título e torce para o alemão Alexander Zverev ser derrotado neste sábado na semifinal do ATP 500 de Washington, nos Estados Unidos, para assumir a terceira colocação. O tenista europeu jogará contra o grego Stefanos Tsitsipas.

No duelo contra Damir Dzumhur, cabeça de chave número 3 em Los Cabos e atual 24.º do ranking, Juan Martín Del Potro teve trabalho, especialmente no segundo set. No tie-break, teve um set point contra em 5 a 6, mas conseguiu a virada e a vitória com três pontos seguidos.

"Foi uma boa disputa contra ele. Nós jogamos um bom tênis, especialmente no segundo set. Cometi alguns erros no final do set, mas joguei com inteligência no tie-break. Tive minhas chances de vencer e estou feliz por ter chegado em mais uma final nesta temporada", afirmou o tenista argentino logo após bater o rival da Bósnia-Herzegovina.

Para chegar à final, Fabio Fognini teve mais tranquilidade contra o britânico Cameron Norrie e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. "Vai ser uma duro jogo contra o Fabio amanhã (sábado). Mas, de qualquer forma, vou tentar fazer o meu melhor", completou Juan Martín Del Potro.