Favorita, Görges vence local e encara rival de 17 anos nas quartas em Moscou

Maior candidata ao título no Torneio de Moscou, a tenista alemã Julia Görges fez mais uma vítima no saibro da competição russa nesta quarta-feira. Ela superou a local Natalia Vikhlyantseva pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/2), e garantiu seu lugar nas quartas de final.

Ampla favorita, a número 10 do mundo chegou a perder o saque por duas vezes no segundo set, mas não teve a vitória sob ameaça diante da 103ª do ranking. Vikhlyantseva exibiu dificuldades no saque e terminou o jogo com sete duplas faltas. Görges acabou fechando o jogo em 1h30min.

Sua próxima adversária será a sérvia Olga Danilovic, de apenas 17 anos. Atual 187ª do mundo, a jovem tenista despachou nesta quarta a estoniana Kaia Kanepi, oitava cabeça de chave, pelo placar de 7/6 (7/3) e 7/5.

Danilovic não será a única adolescente nas quartas. A russa Anastasia Potapova, também de 17 anos, avançou na chave ao derrotar a checa Kristyna Pliskova por duplo 6/4. Convidada da organização, Potapova é a 204ª do mundo. A adversária seguinte da local será a ucraniana Valentyna Ivakhnenko, que avançou ao bater a local Varvara Flink por 7/6 (7/2) e 6/3.

Ainda pela rodada de abertura da competição, a letã Anastasija Sevastova bateu a francesa Pauline Parmentier por 6/2, 3/6 e 6/4, enquanto a alemã Laura Siegemund superou outra francesa, Alize Cornet por 4/6, 6/2 e 6/3.

Tanto Sevastova quanto Cornet vinham de títulos, conquistados na semana passada. A primeira, que avançou às oitavas de final em Moscou, foi campeã em Bucareste, na Romênia. Já a francesa levantou o troféu em Gstaad, na Suíça.