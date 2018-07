Marcelo Demoliner vence mais uma e avança à semifinal de duplas de torneio turco

Atuando ao lado do mexicano Santiago González, o brasileiro Marcelo Demoliner venceu o argentino Andres Molteni e o chileno Hans Podlipnik-Castillo por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, nesta quarta-feira, e garantiu vaga nas semifinais do Torneio de Antalya, ATP 250 turco que serve como preparação para Wimbledon.

Dominantes, Demoliner e González precisaram de apenas 1h07min para liquidar o confronto. Eles confirmaram todos os seus saques no duelo sem oferecer nenhuma chance de quebra e aproveitaram duas de cinco oportunidades de ganhar games no serviço dos seus adversários, que defendiam a condição de cabeças de chave número 4 da competição realizada em quadras de grama.

Com o triunfo, o brasileiro e o mexicano se credenciaram para enfrentar nas semifinais os vencedores do duelo entre a parceria formada pelo checo Roman Jebavy e o chileno Julio Peralta contra a dupla do espanhol Guillermo Garcia-López e o português João Sousa. Esta partida também está prevista para ser encerrada nesta quarta na Turquia.

Essa foi a segunda vitória tranquila conquistada por Demoliner e González no Torneio de Antalya, onde na última segunda-feira eles estrearam derrotando o francês Fabrice Martin e o indiano Purav Raja, também por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Ao lado de Bruno Soares e Marcelo Melo, Demoliner será um dos três representantes do Brasil nas duplas de Wimbledon, Grand Slam cujas chaves principais começarão a ser disputadas na próxima segunda-feira, em Londres. O País não contará com nenhum tenista nos torneios masculino e feminino de simples desta edição da tradicional competição.