Sevastova elimina Stosur e disputa 3ª decisão seguida em Mallorca

A letã Anastasija Sevastova vai disputar neste domingo sua terceira final consecutiva no Torneio de Mallorca, na Espanha. Atual campeã, ela avançou a mais uma decisão ao superar a veterana australiana Samantha Stosur por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/1, neste sábado.

Terceira cabeça de chave, Sevastova fez duelo equilibrado com Stosur no set inicial, quando ambas as tenistas faturaram duas quebras de saque cada. Mas a maior experiência da letã na grama de Mallorca fez a diferença na disputa do tie-break.

O triunfo aumentou a confiança da número 20 do mundo. E, no segundo set, ela cedeu apenas um game à rival, atual 98ª do ranking e ex-Top 10. Sevastova fechou a parcial após obter mais duas quebras, sem ter o serviço ameaçado.

Na final, a tenista da Letônia vai enfrentar a alemã Tatjana Maria, que avançou na competição ao bater a norte-americana Sofia Kenin por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 6/4.

Será apenas o segundo confronto entre as duas tenistas no circuito. No duelo anterior, em 2015, Sevastova levou a melhor no saibro de Marselha.