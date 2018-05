Ucraniano desiste e italiano será o rival da estreia de Nadal em Roland Garros

O início da campanha pelo 11.º título em Roland Garros mudou para Rafael Nadal. Neste sábado, um dia antes do começo da chave principal do Grand Slam em Paris, o rival da estreia do tenista espanhol, o primeiro do ranking da ATP, não será mais o ucraniano Alexandr Dolgopolov. O tenista da Ucrânia alegou uma lesão e será substituído pelo italiano Simone Bolelli, atual número 130 do mundo.

Simone Bolelli, de 32 anos, entra na chave principal de Roland Garros como "lucky-loser". Derrotado na rodada final do qualifying pelo colombiano Santiago Giraldo, o italiano se aproveita da desistência de Alexandr Dolgopolov.

Está será a segunda vez que ele enfrentará Rafael Nadal na primeira rodada no saibro de Roland Garros e a quinta no geral, tendo perdido todos os duelos e faturado apenas um set. O jogo só acontecerá nesta segunda-feira e o retrospecto do espanhol em estreias no Grand Slam mostra que ele não costuma se complicar em quadra.

O início de Roland Garros será já neste domingo, quando estrearão nomes como o alemão Alexander Zverev (cabeça de chave número 2) e o búlgaro Grigor Dimitrov. O brasileiro Thomaz Bellucci, que passou por três rodadas do qualifying, começará a chave principal contra o argentino Federico Delbonis. Já pela chave feminina, o primeiro dia de competição terá a atual campeã, a letã Jelena Ostapenko, dando largada à defesa do seu título contra a ucraniana Kateryna Kozlova.