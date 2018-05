Exames descartam lesão grave, mas Rodrygo é dúvida no Santos para domingo

O torcedor santista respirou mais aliviado nesta quinta-feira. Os exames realizados no tornozelo esquerdo do atacante Rodrygo não detectaram qualquer lesão mais grave. Mesmo assim, ele segue como dúvida para o confronto diante do Grêmio no domingo, em Porto Alegre, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O próprio Santos confirmou o resultado dos exames. De acordo com o clube, "Rodrygo fez uma avaliação médica, hoje (quinta-feira) pela manhã, e um exame de ressonância magnética que não apontou nenhuma gravidade". O resultado tranquilizou o técnico Jair Ventura e a torcida, afinal, havia a suspeita de uma fratura na região.

O departamento médico do Santos, no entanto, não garantiu a presença de Rodrygo em campo no fim de semana. De acordo com o clube, o atacante "permanece com dores no tornozelo esquerdo, será reavaliado diariamente e ficará em tratamento no Cepraf". Sua participação na partida deverá ser definida nos próximos dias.

Rodrygo se contundiu na derrota da última terça-feira diante do Nacional, no Uruguai, pela Libertadores, e precisou ser substituído aos 28 minutos do segundo tempo. O lateral Fucile foi o responsável pela lesão, ao dar uma dura entrada no atacante, e causou polêmica mais tarde ao admitir que tentara tirar o brasileiro do jogo de propósito para impedir seus dribles.