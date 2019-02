Brasil é campeão da primeira etapa do Mundial de Rally Cross Country no Catar com Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin

Opa, tudo bem? Terça-feira, 26 de fevereiro de 2019 e o Brasil é campeão da primeira etapa do Campeonato Mundial de Rally Cross Country, que terminou hoje em Doha, no Catar!

O paulista Reinaldo Varela e o catarinense Gustavo Gugelmin venceram a prova entre os UTVs com um Can-Am Maverick X3. O último dia de disputas teve 263,88 quilômetros.

A prova no país da Copa do Mundo de 2022 começou na última sexta-feira e percorreu 1.398 quilômetros no total, divididos em seis trechos cronometrados. A segunda das cinco etapas da temporada será de 7 a 9 de março em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. A competição também vai para o Turquemenistão, na Ásia Central, Kazaquistão e finalmente para o Marrocos, em outubro.

Nasser Al Attiyah, que está correndo no quintal de casa, e o francês Mathieu Baumel venceram entre os carros com uma Toyota Hilux. Aliás, a dupla também faturou o Dakar 2019, disputado em janeiro no Peru.

A história dos UTVs no Brasil

Os bastidores da disputa entre CBA e CBM pelos UTVs

Carta em conjunto da CBA e CBM nunca saiu

A corrida no Catar foi marcada pela navegação difícil e também pelo “mar de pedras”. Era comum o UTV ter vários pneus furados no mesmo dia. Varela e Gugelmin são campeões do Rally Dakar 2018 também nos UTVs.

Logo mais atualizo com mais informações, pessoal! Valeu!

* Ricardo Ribeiro, paulista, 47 anos, é jornalista, louco por internet, tecnologia, fotografia, vídeo e café. A trabalho, participando das maiores provas off-road do Planeta, já esteve em 38 países. Fez a cobertura do Paris-Moscou-Ulan Bator-Beijing, entre França, Alemanha, Holanda, Finlândia, Rússia, Cazaquistão, Mongólia e China. Também foi quatro vezes para o até então ‘Paris-Dakar’ na França, Espanha, Marrocos, Mauritânia, Líbia, Egito, Tunísia, Mali, Burkina Faso e Senegal, na África, e três vezes entre Argentina, Chile, Bolívia e Peru. Fez a cobertura do Rally dos Sertões pela primeira vez em 1999. Já fez a cobertura da Stock Car, a maior prova do automobilismo brasileiro, da MotoGP, Rally RN 1500 e várias outras competições.