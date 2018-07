Atlético-MG pega Paraná pela Primeira Liga na última chance de jogar outra final

Eliminado da Copa do Brasil e da Copa Libertadores e em má situação no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro tem a sua última chance de jogar mais uma final em 2017 neste sábado, às 19 horas, quando recebe o Paraná pelo jogo único da semifinal da Copa da Primeira Liga. Por ter melhor campanha, o time mineiro atua em casa, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

Com exceção do título do Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro decepcionou o seu torcedor na temporada. Com um dos melhores elencos do país, ao menos no papel, o clube esperava ir mais longe na Libertadores e na Copa do Brasil, bem como lutar pela conquista do Brasileirão. Diante das eliminações, a Copa da Primeira Liga passou a ser mais valorizada.

Como utilizou apenas reservas diante do Internacional na vitória por 1 a 0, em Porto Alegre, nas quartas de final, na última quarta-feira, a tendência é que o técnico Rogério Micale leve a campo o time que entende como ideal de titulares. O treinador, entretanto, fechou a entrada da imprensa no treinamento desta sexta-feira.

"Como a gente não tem ideia do Paraná, também não quero facilitar. Hoje tudo é muito instantâneo. É só para tentar dificultar um pouquinho a vida do Lisca (técnico do Paraná)", justificou Rogério Micale. A grande dúvida é quem será o centroavante. Desde que assumiu, o treinador mostrou preferência por Rafael Moura, mas Fred está em plena condição física.

A dúvida também impera no Paraná. Muito preocupado com a condição física de seus jogadores após a classificação sobre o Flamengo, Lisca cogita um time diferente, mas não deu dicas sobre a escalação. Certo é que os atacantes Robson e Minho, que deixaram a última partida lesionados, sequer viajaram para Belo Horizonte. "Todo mundo quer jogar neste momento de decisão, mas temos que pensar no geral e vamos usar todos nossos departamentos para chegar a melhor solução", cravou o treinador.