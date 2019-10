Botafogo x Atlético-MG: onde vai passar, horários e escalações

O Botafogo recebe o Atlético-MG, neste domingo às 16 horas (horário de Brasília), no Engenhão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes não passam por boa fase e estão há três rodadas sem vitória.

Botafogo x Atlético-MG terá transmissão da Globo para os estados da região Sudeste (exceto São Paulo), região Nordeste (exceto Pernambuco e Ceará), região Norte, Santa Catarina e Distrito Federal​ e do canal Premiere. O Estado também faz o tempo real da partida.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo: Diego Cavalieri; Marcinho, Joel Carli, Gabriel e Gilson; Cícero, Alex Santana e João Paulo; Luiz Fernando, Lucas Campos e Diego Souza.

Atlético-MG: Wilson; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Jair, Elias, Cazares, Vinicius e Chará; Ricardo Oliveira.

Sétimo colocado, o Atlético-MG soma três derrotas consecutivas (Athletico-PR, Bahia e Corinthians), o que o deixou longe dos líderes. Semifinalista da Copa Sul-Americana, precisa poupar o elenco para não correr o risco de perder jogadores importantes em momentos decisivos.

O Botafogo não vence desde 11 de agosto, quando bateu o Athletico-PR, por 2 a 1, no Rio. O clube sofre com grande crise financeira e os jogadores até fizeram um comunicado em protesto aos atrasos salariais.

CONFIRA OS JOGOS DA RODADA:

SÁBADO

Corinthians x Ceará

Vasco x Bahia

Avaí x Flamengo

Fortaleza x Fluminense

Inter x São Paulo

Goiás x Palmeiras

DOMINGO

Cruzeiro x Grêmio

Santos e Athletico-PR

Botafogo x Atlético-MG

CSA x Chapecoense