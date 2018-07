Bruno Henrique faz balanço positivo da passagem do Palmeiras pela América Central

Autor de dois gols nos três amistosos do Palmeiras no Panamá e na Costa Rica, o volante Bruno Henrique avaliou como positiva a excursão da equipe pela América Central. Neste domingo, ele marcou em cobrança de falta o gol que abriu a goleada por 6 a 0 sobre a Liga Alajuelense, da Costa Rica, no amistoso em San Jose, a capital costarriquenha.

"Fico feliz não só pelo gol como pelo resultado. Terminamos uma preparação em que tivemos o propósito de trabalhar muito forte. Foram três jogos e três vitórias. O segundo semestre tem muitos jogos decisivos, precisamos estar bem juntos. A viagem serviu também para unir o grupo cada vez mais. Esperamos conquistar títulos", disse o volante.

O tento de Bruno Henrique quebrou um longo tabu no Palmeiras, que não marcava um gol de falta desde fevereiro de 2015. Na ocasião, Robinho balançou as redes contra o Capivariano, no Campeonato Paulista daquele ano.

Após atuações irregulares em 2017, Bruno Henrique se firmou como titular nesta temporada e passou a ser peça fundamental no time do técnico Roger Machado. Ele é considerado um dos fatores de equilíbrio da equipe, de modo que é imprescindível na marcação e chega como surpresa ao ataque para finalizar, o que o tornou um volante goleador. Com os dois gols nos amistosos, ele balançou as redes sete vezes nesta temporada.

Passada a semana de intertemporada na América Central, o Palmeiras desembarca em São Paulo na manhã desta segunda-feira para a continuação dos treinamentos. O primeiro jogo oficial no retorno das competições após a Copa do Mundo da Rússia será o clássico contra o Santos, marcado para o próximo dia 19, às 20 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro.