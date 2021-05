Clássico marca estabilidade do São Paulo contra oscilação do Corinthians

Corinthians e São Paulo se enfrentam neste domingo, às 22h15, na Neo Química Arena, num cenário onde o visitante entra com favoritismo nas mãos enquanto o mandante tentar reverter o quadro de crise provocado por seguidas atuações ruins e uma desclassificação quase que iminente na Copa Sul-Americana. O clássico que vale pelo Campeonato Paulista Sicredi 2021 tem as duas equipes com a vaga encaminhada para as quartas de final do torneio. Mas o que está em jogo é a calmaria são-paulina diante do turbulento clima que envolve o Parque São Jorge.

Vagner Mancini tenta acenar para uma situação de controle à frente do clube. Mas na verdade, as constantes críticas e falta de um ajuste tático já desgastaram sua imagem com a torcida. Diante dessa pressão externa, Mancini tem a seu favor uma longa invencibilidade diante do adversário. Em 13 jogos tendo o São Paulo como visitante, o Corinthians nunca perdeu na sua casa: foram dez vitórias e três empates. No entanto, o próprio chefe corintiano tratou de tirar o peso da escrita para valorizar o seu trabalho para o jogo deste domingo.

“Eu acredito em plano de jogo, em organização tática, estratégia. Essas coisas de números não entram em campo. Contra o Santos tinha um tabu de não vencer na Vila Belmiro e ganhamos. Para o atleta, tudo isso acaba sendo um jogo normal”, comentou o treinador.

Diante do calendário apertado de jogos, a tendência é que Mancini mande a campo a equipe que derrotou o Santos por 2 a 0 na Vila Belmiro, no último domingo. Apesar de contar com os jogadores mais experientes nas partidas pela Sul-Americana, em campo os mais jovens estão apresentando um desempenho mais satisfatório do que os mais rodados do elenco. No clássico da Vila, João Vitor, Raul e Piton foram os destaques da equipe. E após a derrota para o Peñarol na quinta-feira, um resultado positivo é fundamental para dar respiro e tranquilidade ao projeto de Mancini.

O comandante garante que o time está em evolução. “Não podemos achar uma partida para descarregar toda uma responsabilidade. Nós sabemos o que estamos fazendo e tenho certeza de que domingo faremos um bom jogo. Estou muito tranquilo e isso gera convicção. Vai ser uma partida normal onde teremos que ter uma performance melhor para sairmos vencedores”, comentou o treinador.

No São Paulo, o ambiente está bem mais tranquilo. As oito vitórias seguidas e o encaixe do time com Dani Alves na ala direita aumentaram o poder de criatividade da equipe. O técnico Hernán Crespo vem conduzindo o revezamento da equipe com sucesso e o desempenho dos meninos de Cotia vem sendo mais do que aprovado.

O treinador argentino não deu indicações de qual formação vai mandar a campo, mas uma vitória sobre o Corinthians pode marcar o fim de um incômodo tabu para o São Paulo. A confortável posição na Libertadores, (lidera o Grupo E de forma isolada com seis pontos) pode permitir ao técnico argentino apostar em seu elenco principal diante dos corintianos.

E a boa fase de Pablo no comando do ataque é uma aposta que deve acontecer independentemente da escalação. Autor do gol que abriu a vitória contra o Rentistas, o jogador torce por manter a sequência para deslanchar cada vez mais com a camisa nove. ”Ele (Crespo) era mestre na posição e me dá muitos conselhos. Fala de posicionamento, me passa muita confiança e isso é importante. Espero continuar a marcar gols para ajudar o São Paulo”, falou o jogador.

Se Corinthians e São Paulo vivem ambientes distintos fora de campo, no Paulista os dois estão com a situação sob controle. O time do Morumbi, que venceu todos os seus compromissos na retomada do Paulista, tem 25 pontos em dez jogos e um aproveitamento de 83,3%. O Corinthians também aparece em primeiro na sua chave. Até aqui a equipe de Vagner Mancini soma 21 pontos no mesmo número de partidas.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X SÃO PAULO

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Bruno Mendez (Raul), Gil e Lucas Piton (Fabio Santos); Gabriel(Xavier), Camacho (Cantillo), Otero (Ramiro), Luan e Mosquito; Cauê (Jô). Técnico: Vagner Mancini.

SÃO PAULO - Volpi; Bruno Alves, Arboleda e Léo; Dani Alves, Luan, Benitez, Liziero e Reinaldo; Pablo e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.

ÁRBITRO - Flavio Rodrigues de Souza.

HORÁRIO - 22h15.

LOCAL - NeoQuímica Arena.