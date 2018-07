Com Chulapa no banco, Santos busca reação contra o América-MG

Enquanto negocia a contratação do substituto do técnico Jair Ventura desde segunda-feira - Zé Ricardo, Dorival Junior e Juan Carlos Osorio são os nomes mais discutidos no Conselho de Gestão -, o Santos será comandado novamente pelo auxiliar Serginho Chulapa na partida deste domingo, contra o América-MG, na Vila Belmiro. O clube fez uma consulta formal à CBF e foi informado que a suposta expulsão de Serginho diante do Flamengo não foi citada na súmula.

Isso significa que ele não está suspenso e poderá orientar o time na Vila. Antes de obter a informação, o Santos cogitava escalar o preparador de goleiros Arzul para ser o técnico. Serginho havia entendido que fora expulso.

Osorio foi procurado, mas prefere aguardar uma chance de treinar outra seleção. A questão salarial também é um empecilho. Zé Ricardo é o favorito da diretoria, mas sofre rejeição do Comitê de Gestão e da torcida nas redes sociais. Dorival Junior e Vanderlei Luxemburgo correm por fora.

O novo treinador terá um trabalho de recuperar a equipe no Campeonato Brasileiro. O time ainda não venceu nos três jogos que disputou após a Copa. Foram três empates (Palmeiras, Chapecoense e Flamengo). Por isso, está em 15º lugar.

A escalação também tem problemas. O zagueiro Lucas Veríssimo, que atuou contra o Flamengo por causa da ausência de David Braz por suspensão, só atuou 15 minutos e se machucou. A tendência é que o titular retome o lugar na equipe, formando o setor defensivo com Gustavo Henrique. O atacante Eduardo Sasha foi substituído no último jogo por causa de dores na coxa direita, mas está confirmado no quarteto ofensivo.

FICHA TÉCNICA

Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Diego Pituca e Eduardo Sasha; Rodrygo, Gabriel e Bruno Henrique. Técnico: Serginho Chulapa.

América-MG: João Ricardo; Aderlan, Messias, Matheus Ferraz e Carlinhos; David, Juninho, Zé Ricardo e Ruy; Giovanni e Judivan. Técnico: Adilson Batista.

Juiz: Rafael Traci (PR).

Local: Vila Belmiro.

Horário: 19h.

Na TV: PPV.

Ao vivo: estadao.com.br/e/sfcvivo