Cuca relaciona Carlos Sánchez e González no Santos; Bryan Ruiz fica de fora

O técnico Cuca divulgou nesta sexta-feira a lista de relacionados do Santos para a partida contra o Botafogo no sábado, às 16h, no estádio do Engenhão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. As principais novidades ficam por conta da presença do volante uruguaio Carlos Sánchez e do atacante paraguaio Derlis González, recém-contratados pelo clube.

Sánchez pode até surgir entre os titulares. Na atividade comandada pelo treinador nesta sexta-feira, Cuca esboçou a equipe com o uruguaio no time na vaga de Diego Pituca. Já González, que foi apresentado na quinta-feira, deve ficar no banco.

O outro estrangeiro que chegou recentemente, o costarriquenho Bryan Ruyz, de acordo com a assessoria de imprensa do Santos, foi liberado para resolver trâmites burocráticos de sua documentação para poder ser regularizado.

Apresentado na última terça-feira, Cuca iniciou sua segunda passagem pelo Santos com derrota para o Cruzeiro por 1 a 0 na quarta-feira, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Agora, ele terá outra dura missão pela frente. Tentará tirar o time alvinegro das últimas colocações da tabela do Campeonato Brasileiro.

O Santos atualmente ocupa o 17º lugar, com 16 pontos, e ainda não conseguiu vencer após a pausa da Copa do Mundo. Para a partida, Cuca não contará com Lucas Veríssimo, que se recupera de uma contratura muscular na região lombar. Também não terá o zagueiro David Braz e o meia Vecchio, ambos em negociação com outros clubes.

A tendência é que Cuca mande a campo um Tim com a seguinte formação: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Carlos Sánchez e Renato; Rodrygo, Gabigol e Bruno Henrique.