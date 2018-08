De Bruyne machuca joelho direito em treino do Manchester City

O meio-campista Kevin De Bruyne sofreu uma lesão no joelho direito durante treino do Manchester City nesta quarta-feira. O clube disse que o jogador belga ainda realizaria exames para saber o tempo que ficará fora de atividade.

"O tamanho do problema ainda não se conhece e informaremos sobre o estado de Kevin em seu devido tempo", informou a nota publica no site oficial do clube. Não é a primeira vez que De Bruyne machuca o joelho.

Em 2016 ele teve problema semelhante e ficou pouco mais de dois meses afastado dos gramados. O jogador é peça fundamental na equipe do técnico Pep Guardiola e na última temporada contribuiu muito para a conquista do Campeonato Inglês.

O Manchester City iniciou a defesa do título no último final de semana com uma vitória por 2 a 0 sobre o Arsenal, fora de casa. De Bruyne entrou no segundo tempo, porque voltou recentemente de férias. O jogador se apresentou depois da maioria do elenco porque conquistou, junto com a seleção belga, o terceiro lugar na Copa do Mundo da Rússia.

A lesão aconteceu no dia em que a TV britânica BBC publicou uma entrevista com De Bruyne falando sobre a expectativa para a temporada. O belga disse que o principal objetivo é a conquista do bicampeonato inglês, feito que o clube nunca alcançou. Mais até do que a Liga dos Campeões, que segundo ele, "é um título grande para se ganhar, mas é uma competição em que não é preciso ter uma consistência como a necessária durante o Campeonato Inglês".