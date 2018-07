Elenco reduzido, saída de titulares e maratona: os desafios de Loss no Corinthians

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, para enfrentar o Botafogo, às 21h45, em sua arena, pela 13ª rodada do Brasileirão, com algumas mudanças na equipe e desafios para Osmar Loss administrar, ainda cercado de desconfiança em relação ao seu trabalho. Elenco reduzido, perda de titulares importantes, possibilidade de mais jogadores serem negociados e maratona de partidas estão entre as pedras no caminho do treinador corintiano.

Em meio a este cenário desfavorável enquanto o seu novo técnico luta para emplacar no cargo, o Corinthians fará 16 jogos em 53 dias. Isso dá, em média, um confronto a cada três dias até 9 de setembro, quando disputará um clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Se a equipe alvinegra conseguir passar pela Chapecoense, no mata-mata das quartas de final da Copa do Brasil, e/ou Colo-Colo, nas oitavas da Copa Libertadores, a maratona será ainda maior. E para dificultar a missão corintiana, Loss conta com apenas 34 jogadores em seu elenco neste momento e não há perspectiva de aumento deste número, que pode parecer até alto, mas não é pela necessidade de alternar atletas nos jogos por causa de desgaste físico e possíveis lesões durante esta estafante sequência.

O presidente do Corinthians, Andrés Sánchez, já disse algumas vezes que não há negociações em andamento e que a ideia é apenas recompor o elenco caso saia um ou outro jogador. O clube está perto de acertar a troca do atacante Júnior Dutra pelo volante Douglas, do Fluminense, mas o número de atletas do plantel permaneceria o mesmo.

Douglas pode chegar como uma opção para suprir a ausência de Maycon, que foi vendido para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O volante tem 21 anos e apareceu com destaque no Fluminense. Confirmado o acerto, ele será o terceiro reforço do Corinthians desde a paralisação do Campeonato Brasileiro. Antes, o clube já havia acertado com o atacante Jonathas e com o lateral-esquerdo Danilo Avelar.

Neste período de pausa das competições motivada pela disputa da Copa do Mundo, porém, o clube também perdeu o zagueiro Balbuena, negociado com o West Ham, o lateral-esquerdo Sidcley, que defenderá o Dínamo de Kiev, e o atacante Kazim, novo reforço do Lobos, do México.

Para o jogo desta quarta-feira com o Botafogo, quatro jogadores já devem ser desfalques: Ralf, Mantuan, Clayson e Jadson, todos por questões físicas. Assim, as opções de Loss ficaram ainda mais reduzidas para o confronto na Arena Corinthians.

Veja quem são os adversários, horários e locais dos próximos jogos do Corinthians:

18/07, às 21h45: Botafogo - Arena Corinthians (Brasileiro)

21/07, às 21h: São Paulo - Morumbi (Brasileiro)

25/07, às 21h45: Cruzeiro - Arena Corinthians (Brasileiro)

29/07, às 11h: Vasco - Mané Garrincha (Brasileiro)

01/08, às 21h45: Chapecoense - Arena Corinthians (Brasileiro)

04/08, às 21h: Atlético-PR - Arena Corinthians (Brasileiro)

08/08, às 21h45: Colo-Colo - Estádio Monumental (Libertadores)

12/08, às 16h: Chapecoense - Arena Condá (Brasileiro)

15/08, às 21h45: Chapecoense - Arena Condá (Brasileiro)

18/08, às 19h: Grêmio - Arena Corinthians (Brasileiro)

22/08, às 16h: Fluminense - Maracanã (Brasileiro)

26/08, às 16h: Paraná - Arena Corinthians (Brasileiro)

29/08, às 21h45: Colo-Colo - Arena Corinthians (Libertadores)

02/09, às 16h: Atlético-MG - Arena Corinthians (Brasileiro)

05/09, às 21h45: Ceará - Castelão (Brasileiro)

09/09, às 16h: Palmeiras - Allianz Parque (Brasileiro)