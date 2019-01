Flamengo negocia com zagueiro uruguaio Martín Cáceres, da Lazio

O zagueiro da Lazio e da seleção uruguaia Martín Cáceres pode ser o novo reforço do Flamengo. O jogador conversa com o Rubro-Negro e, depois que as negociações tornaram-se públicas, ele tem feito publicações nas redes sociais que indicam que a transferência pode estar próxima de um desfecho.

O uruguaio publicou no Instagram uma foto de um jogo da seleção com a frase “Obrigado pelo amor e pelas milhares de mensagens das pessoas” seguida de dois ícones com as cores do Flamengo. Cáceres também postou uma foto antiga de um passeio na escadaria Selarón, ponto turístico da Lapa, no Centro do Rio.

O jogador de 31 anos acumula passagens por clubes como Barcelona, Juventus e Sevilla. Tem no currículo títulos da Copa do Rei, Campeonato Espanhol, Liga dos Campeões, Campeonato Italiano e Copa América.

O Flamengo tem investido alto neste início de temporada. O Rubro-Negro já contratou o zagueiro Rodrigo Caio (ex-São Paulo), o meia Arrascaeta (ex-Cruzeiro) e o atacante Gabigol (ex-Santos).