Flamengo x Boavista: saiba como assistir ao jogo ao vivo pela TV

Flamengo e Boavista se enfrentam nesta terça-feira, às 21h (horário de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. A partida, que acontece no Rio de Janeiro, terá transmissão do SporTV e do Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. Confira a rodada e a tabela do Campeonato Carioca.

A equipe comandada por Abel Braga lidera o Grupo C, com sete pontos e vem embalado após vencer o Botafogo por 2 a 1, na última rodada do Carioca. O Boavista aparece bem também, com seis pontos e logo abaixo do Flamengo. No último jogo, bateu o Bangu, fora de casa, por 2 a 0.

Veja os últimos resultados do Flamengo

26/01: Botafogo 1 x 2 Flamengo - Carioca

23/01: Resende 1 x 1 Flamengo - Carioca

20/01: Flamengo 2 x 1 Bangu - Carioca

12/01: Flamengo 1 x 0 Frankfurt-ALE - Florida Cup

10/01: Ajax-HOL 2 (2) x 2 (3) Flamengo - Florida Cup

Próximos jogos do Flamengo

29/01: Flamengo x Boavista - Carioca

03/02: Flamengo x Cabofriense - Carioca

23/02: Flamengo x Americano - Carioca

02/03: Portuguesa x Flamengo - Carioca

05/03: San Jose-BOL x Flamengo - Libertadores