França celebra vaga na final e jogadores são recebidos com festa em Istra

A Federação Francesa de Futebol (FFF) aproveitou a folga dada aos jogadores nesta quarta-feira para exaltar a final da Copa do Mundo alcançada pela seleção, feito repetido pela terceira vez na história. A vaga foi conquistada após vitória na semifinal do torneio, por 1 a 0 sobre a Bélgica, nesta terça-feira, em São Petersburgo.

Elenco e comissão técnica da França amanheceram nesta quarta em São Petersburgo e deixaram a cidade para retornar à concentração francesa, em Istra. Ao chegar no hotel onde estão hospedados, os jogadores foram recepcionados com festa e música no saguão de entrada.

Nas contas oficiais da seleção francesa no Twitter e no Instagram, uma série de vídeos e fotos foram publicados nesta quarta para registrar a alegria dos jogadores. Presnel Kimpembe, Benjamin Mendy, Olivier Giroud, Kylian Mbappé, Lucas Hernández, Florian Thauvin, Paul Pogba, Djibril Sidibé, Raphael Varane, Antoine Griezmann, Steven Nzonzi, Samuel Umtiti e N'Golo Kanté apareceram em posts nas redes sociais.

Autor do gol que garantiu a classificação da França à final, Umtiti foi creditado como "atacante" no Twitter. "Estou orgulhoso do nosso grupo", afirmou o zagueiro. Já uma frase do lateral-esquerdo Lucas Hernández, dita antes da partida contra a Bélgica, foi destacada: "Vocês vão ver 11 cachorros em campo".

Mbappé usou o Twitter nesta quarta-feira para exaltar o duelo contra o belga Eden Hazard, com uma foto lado a lado do belga. Ambos estão de costas, ângulo que ressalta o número 10 usado pelos dois jogadores em suas respectivas seleções.

Uma foto da festa de franceses pelas ruas de Paris, nos arredores do Arco do Triunfo, também foi publicada. "Você foi um dos milhões de franceses que ligaram a televisão para empurrar a seleção da França. Você também fez parte desse grupo que foi festejar a classificação à final da Copa!", escreveu a entidade na legenda.