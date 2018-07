Técnico da França se emociona com festa em Paris após vaga na final da Copa

Os jogadores e a comissão técnica da França ficaram emocionados na noite de terça-feira na Rússia ao verem as imagens em Paris da comemoração pela vaga da equipe na final da Copa do Mundo. A festa na capital francesa pela vitória por 1 a 0 sobre a Bélgica, em São Petersburgo, pela semifinal, deixou o técnico Didier Deschamps emocionado e até um tanto incrédulo com o tamanho da mobilização.

"Logo depois do jogo eu vi fotos de Paris em festa. Isso me traz à cabeça grandes memórias, principalmente de quando joguei a Copa", afirmou o treinador em referência ao Mundial de 1998, ano em que como capitão liderou a França ao título em casa e participou das comemorações posteriores, com visitas ao então presidente do país, Jacques Chirac, e desfile em carro aberto.

A França viverá um fim de semana de muita agitação nas ruas. Além de a final da Copa estar marcada para domingo, no sábado o país comemora a maior data patriótica nacional. O 14 de julho marca a Revolução Francesa, dia de desfiles, comemorações e bastante movimentação em Paris. O presidente da nação, Emmanuel Macron, inclusive esteve na Rússia para acompanhar a semifinal e vibrou bastante.

"O esporte tem a capacidade de dar alegria para as pessoas. Lembro que em 2016, mesmo quando perdemos a final da Eurocopa (para Portugal), as pessoas nos apoiaram. Somos privilegiados por estarmos em uma final de Copa, mas ainda não ganhamos nada", disse Deschamps, ao recusar o rótulo de favorito ao título. A equipe construiu na Copa uma campanha de cinco vitórias e um empate.

O treinador aproveitou a ocasião de euforia nacional para lembrar que a decepção da derrota por 1 a 0, em Paris, na decisão da Eurocopa do ano retrasado, ainda não foi esquecida. "O resultado ainda não foi digerido. Vamos ver como será a final e buscar mais um título", comentou.

O rival da França na decisão será definido nesta quarta-feira no confronto entre Croácia e Inglaterra, que começa às 15 horas (de Brasília), em Moscou, palco também da grande final do próximo domingo.