Griezmann e Varane voltam a treinar em atividade descontraída da França

Depois de serem poupados no treino de segunda-feira, o atacante Antoine Griezmann e o zagueiro Raphael Varane participaram normalmente da descontraída atividade da França nesta terça, em Istra, na Rússia. A preparação visa o jogo contra o Uruguai, sexta-feira, às 11 horas (de Brasília), em Nijni Novgorod, válido pelas quartas de final da Copa do Mundo.

Os jogadores fizeram trabalho de toques rápidos, em campo reduzido e baliza menor do que o tamanho oficial do gol, para trabalhar técnica, agilidade e aproximação. Em um dos vídeos divulgados pela Federação Francesa de Futebol, Griezmann aparece comemorando com estranha dancinha junto com Paul Pogba. O treinamento foi fechado à imprensa.

Atacante do Atlético de Madrid, Griezmann tratou nas últimas horas de pequeno incômodo no tendão de Aquiles. Depois de ser substituído na vitória por 4 a 3 contra a Argentina pelas oitavas de final, ele seguiu os últimos minutos do jogo no banco, já com um saco de gelo no pé esquerdo, para reduzir o inchaço. Nesta terça-feira, não apresentou qualquer problema.

Varane descansou na segunda-feira. Ele jogou na íntegra os últimos cinco jogos da França: um amistoso preparatório e os quatro confrontos deste Mundial. Na atividade de terça, esteve junto com os companheiros.

Também retornaram à preparação francesa o defensor Samuel Umtiti e o lateral Lucas Hernandez, que haviam feito trabalho diferenciado no dia anterior. O único que perdeu o treino novamente foi o lateral-esquerdo Benjamin Mendy, que segue em tratamento de uma lesão na coxa.