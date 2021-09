Jean Mota se desculpa por eliminação do Santos na Copa do Brasil: 'Dia ruim'

Fora da Sul-Americana, perto da zona de rebaixamento do Brasileirão e agora eliminado da Copa do Brasil. Esse cenário nada confortável do Santos fez o meia Jean Mota pedir desculpas ao torcedor depois do revés para o Athletico-PR por 1 a 0 na Vila Belmiro nesta terça-feira.

"Pedir desculpas, a gente tentou. Viemos desfalcados. Eu, particularmente, tive um dia ruim", lamentou Jean Mota, citando as baixas no time titular que dificultaram ainda mais a missão do Santos. Na defesa, o setor mais desfalcado, o técnico Fábio Carille, apenas em seu segundo jogo no comando santista, teve de improvisar o jovem volante Vinícius Balieiro.

"Tentei ajudar, ir no meu limite, tentar dar o meu melhor. A gente fica triste porque queríamos essa classificação, tanto para o torcedor, como para nós", completou Jean Mota.

Só restou ao Santos o Brasileirão. Sem vencer há oito jogos e há mais de um mês, o time paulista joga para se afastar da zona de rebaixamento. Apenas dois pontos separam a equipe da Vila Belmiro do América-MG, primeiro dentro do grupo do descenso.

"A gente sabe que precisamos melhorar muito e que precisamos trabalhar para reverter essa situação", reconheceu Jean Mota. O próximo desafio é sábado, às 21 horas, contra o Ceará, no Castelão, em duelo da 21ª rodada do Brasileirão.